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проиcшествия

СК: Количество погибших при теракте в Подмосковье достигло 137

Фото: Руслан Мурзаев / Сиб.фм

До 137 возросло количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным, количество погибших достигло 137. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар в зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

ФСБ задержали террористов, которые направлялись к границе с Украиной. Среди задержанных — 4 исполнителя теракта, которых поймали в Брянской области.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Терешкова возложила цветы в память о погибших в теракте в «Крокусе».

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Нина Раневская
Журналист

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