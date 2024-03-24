Светлаков рассказал, как выбрался из «Крокус Сити Холла»

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

22 марта 2024 года в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В тот момент в зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник», находился и актер Сергей Светлаков.

По словам Сергея, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра. Была стрельба без перерыва. Он вместе с другими людьми побежал в узкий коридор, где образовалась группа из 20-30 человек.

Сотрудники концертного зала закрыли входы всех лож, чтобы нападавшие не смогли войти. Также некоторые начали баррикадировать двери, используя стулья и диваны.

«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — рассказал актер Ксении Собчак.

Артист рассказал, что во время эвакуации все вели себя тихо, некоторые женщины сняли каблуки.

Добравшись до фойе, они заметили другого работника зала, который показал, что бежать через центр нельзя. Затем они оказались на улице.