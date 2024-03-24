Теракт в «Крокус Сити Холле»: где и как новосибирцы могут помочь пострадавшим

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Куда обратиться пострадавшим и их близким, а также как помочь в этой ситуации?

Пункты помощи

Фонд «Защитники Отечества» в БЦ «Кубик» открыл центр помощи родственникам жертв и пострадавшим в результате теракта. В центре можно получить информацию о пострадавших и погибших, а также обратиться к психологам, священнослужителям и медикам.

Горячая линия: 122-0.

Для звонков из Москвы и других регионов: 8 (800) 550-50-30.

Адрес: Бульвар строителей, д. 4, корп. 1, этаж 1.

Пункт психологической помощи открылся и в Новосибирске. Он находится в открытом психологическом пространстве «Шоколад» по адресу: ул. Никитина, 15, и работает до 21.00.

Чат в Telegram

В Telegram создан чат «КРОКУС. ЦЕНТР ПОМОЩИ», где можно узнать о списках погибших и пострадавших, а также оказать помощь в поиске информации о родных. В чате доступна психологическая поддержка и информация о выплатах.

Сбор средств

Сбербанк совместно с «Российским Красным крестом» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Желающие могут оказать финансовую поддержку через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы или в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается.

Реквизиты для перечисления средств:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчетный счет: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Сдача крови

Граждане могут сдать кровь для пострадавших в Московском областном центре крови по адресу ул. Металлургов д. 37А с 8:00 до 14:00, а также в других регионах России. Пункты сдачи крови в Новосибирске можно посмотреть здесь. Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Правила для доноров можно узнать на портале госуслуг.