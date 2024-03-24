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Владелец «Крокус Сити Холла»: террористы вошли в зал через окно выставочного центра

Фото: Руслана Мурзаева / Сиб.фм

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По последним данным, в результате трагедии погибло 133 человека, 154 ранены.

Араз Агаларов, владелец «Крокус Сити Холла» рассказал, что террористы попали в концертный зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, а после начали стрелять по всему, что видели. Об этом сообщает РБК.

Ранее владельцы «Крокуса» рассказали о действиях безоружной охраны во время теракта.

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Нина Раневская
Журналист

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