25 марта сильная магнитная буря достигла Новосибирска

Рано утром в Новосибирске была зафиксирована сильная магнитная буря.

Как сообщает астроном Александр Димов, в Новосибирске 25 марта в 8:30 была зафиксирована вспышка сильной магнитной бури. Сейчас, по словам астронома, происходит спад, однако ее уровень активности все еще остается выше М2,7.

«В субботу был зафиксирован выброс в направлении нашей планеты скорость которого составила 791 км/с. По предварительным оценкам сегодня утром можно ожидать сильную магнитную бурю», — сообщил Александр Димов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на конец марта.