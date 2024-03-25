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общество

25 марта сильная магнитная буря достигла Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Рано утром в Новосибирске была зафиксирована сильная магнитная буря.

Как сообщает астроном Александр Димов, в Новосибирске 25 марта в 8:30 была зафиксирована вспышка сильной магнитной бури. Сейчас, по словам астронома, происходит спад, однако ее уровень активности все еще остается выше М2,7.

«В субботу был зафиксирован выброс в направлении нашей планеты скорость которого составила 791 км/с. По предварительным оценкам сегодня утром можно ожидать сильную магнитную бурю», — сообщил Александр Димов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на конец марта.

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Валерия Митрохина
Журналист

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