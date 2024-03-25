Baza: число погибших во время теракта увеличилось

После теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось число погибших.

В Telegram-канале Baza появилась информация о том, что спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта 2024 года. В результате работ сотрудники обнаружили еще 17 тел.

Общее число погибших на сегодняшний день составляет 144 человека, 97 человек по-прежнему находится в больнице.

Официального подтверждения данной информации пока не было.

Напомним, что появились кадры из зала суда, куда направили всех обвиняемых в теракте.