Baza: число погибших во время теракта увеличилось

После теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось число погибших.
В Telegram-канале Baza появилась информация о том, что спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта 2024 года. В результате работ сотрудники обнаружили еще 17 тел.
Общее число погибших на сегодняшний день составляет 144 человека, 97 человек по-прежнему находится в больнице.
Официального подтверждения данной информации пока не было.
Напомним, что появились кадры из зала суда, куда направили всех обвиняемых в теракте.