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общество

«Эмоции, боль и слёзы». Знаменитый актер из Новосибирска Павел Прилучный отреагировал на теракт в «Крокусе»

Фото: ВКонтакте

Новосибирский актер Павел Прилучный выразил соболезнования в связи с терактом.

Актер из Новосибирска Павел Прилучный на своей странице в запрещенной социальной сети опубликовал пост с соболезнованиями в связи с произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле», после которого пострадало более 180 человек.

«Хочу выразить соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких! Пожелать сил и терпения тем, чьи родные находятся в тяжелом состоянии! И скорейшего выздоровления всем пострадавшим!», — написал актер.

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Валерия Митрохина
Журналист

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