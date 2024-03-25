«Эмоции, боль и слёзы». Знаменитый актер из Новосибирска Павел Прилучный отреагировал на теракт в «Крокусе»

Новосибирский актер Павел Прилучный выразил соболезнования в связи с терактом.

Актер из Новосибирска Павел Прилучный на своей странице в запрещенной социальной сети опубликовал пост с соболезнованиями в связи с произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле», после которого пострадало более 180 человек.

«Хочу выразить соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких! Пожелать сил и терпения тем, чьи родные находятся в тяжелом состоянии! И скорейшего выздоровления всем пострадавшим!», — написал актер.