Оставил четверых детей и переехал в Новосибирск. Всплыли факты о главаре террористов в Crocus City Hall

В Москве арестовали четверых террористов, устроивших трагедию в «Crocus City Hall».

Один из террористов, устроивших теракт в Подмосковном Crocus City Hall 22 марта, проживал в Новосибирске. Далерджон Мирзоев, которого главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «главарем банды», имел временную регистрацию в Новосибирске. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Сейчас террорист арестован, в СИЗО он проведет до 22 мая. На него возбудили уголовное дело по факту теракта. Сообщается, что он признал вину в полном объеме.

По данным Сиб.фм, Мирзовев приехал из Таджикистана в Новосибирск ради работы. На его родине у него осталась жена и четверо несовершеннолетних детей. Предварительно, в столице Сибири он работал таксистом. На суде он заявил, что совсем недавно перебрался в Москву и жил с неким Мухамматом, затем он познакомился в Telegram с неизвестным по имени Абдулло, который пообещал заплатить 500 тысяч рублей за расстрел людей.

Напомним, группа вооруженных людей 22 марта 2024 года устроила стрельбу в зале перед началом концерта группы «Пикник» в Подмосковье. По последним данным, погибло 137 человек, более 180 получили ранения.

Подельников Мирзоева также арестовали.