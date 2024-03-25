«Боль, горе и слёзы». Как новосибирские звезды отреагировали на теракт в «Крокусе»

Знаменитости из Новосибирска выразили соболезнование пострадавшим и родным погибших в теракте в Crocus City Hall.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал Crocus City Hall, где должно был состояться выступление рок-группы «Пикник».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Всех нападавших поместили в СИЗО. Знаменитости из Новосибирска не остались равнодушны к трагедии и выразили соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

Актёр Павел Прилучный опубликовал пост с соболезнованиями в связи с произошедшим терактом.





«Это боль, горе и слёзы. Хочу выразить соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких! Пожелать сил и терпения тем, чьи родные находятся в тяжелом состоянии! И скорейшего выздоровления всем пострадавшим!», — написал актер.

Известный артист из Новосибирска Шура выразил свои соболезнования семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, он решительно отреагировал на украинцев, которые насмехались над жертвами этого ужасного события.

«Я всегда сопереживал, мне всегда было жаль, и трагедия для меня, когда умирали невинные люди! Но здесь — эти чудовища счастливы! Твари, пишите и дальше!», — подчеркнул певец из Новосибирска.

31-летний певец и блогер Давид Манукян, известный как Дава, и 24-летний хитмейкер Слава Марлоу (Артем Готлиб), выразили свои соболезнования утром 23 марта 2024 года в своих официальных аккаунтах в социальных сетях в связи с трагедией в подмосковном «Крокусе».

Артисты призвали всех сохранять бдительность и заботиться о себе в этот непростой период.

Кроме того, Слава Марлоу опубликовал список контактов экстренных служб, которые могут быть полезны для пострадавших и их близких в случае теракта.

«Берегите себя», — кратко написал музыкант.