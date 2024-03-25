Когда похоронят жертв теракта в Подмосковном ТЦ «Crocus City Hall»

В Москве началась процедура опознания погибших в «Крокусе».

В Москве начали процедуру опознания погибших в результате террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл». Родственников заранее приглашают в столичное Бюро судебно-медицинской экспертизы, процедура проводится круглосуточно. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Для опознания в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, предупредили в департаменте. Этот процесс может занять не менее двух недель.

Близким погибших помогают на месте оформить необходимые документы, также на месте работают специалисты психологической поддержки.

Мэр Сергей Собянин объявил, что Москва совместно с Московской областью возьмёт на себя организацию похорон погибших в результате теракта.

«Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле"», — говорится в его телеграм-канале.

Губернатор области Воробьев заявил, что всем родственникам погибших и пострадавших окажут помощь.

«Всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — отметил он.

11 человек были задержаны под подозрением в причастности к теракту, включая четверых непосредственных участников ужасного преступления. Один из подозреваемых признался во время допроса, что неизвестный человек обещал ему 500 тысяч рублей за участие. Задержание злoумышленников произошло на территории Брянской области ночью после совершения теракта. Они хотели уехать на Украину. На момент публикации число погибших 133 человека.