Народные приметы на 25 марта 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Солнечный день 25-го марта сулит ненастное лето, а тонущий на реках лёд – к тяжёлому и голодному году. Остальные приметы и запреты этого мартовского дня – ниже по тексту.

Нынешняя мартовская дата нашла своё отражение как в народном календаре (месяцеслове), так и в церковном. Пока верующие в этот день чтили память и молились о трёх православных святых (Феофан Исповедник, Симеон Новый Богослов и Святитель Григорий Двоеслов), миряне начинали подготовку к весенне-полевым работам.

В народе есть поверье, что 25 марта нельзя бездельничать – это грозит в будущем нищетой. По мнению российских старожилов, сегодняшний лентяй даже окажется на паперти. Также, согласно словам наших предков, не стоит в этот день выяснять на повышенных тонах отношения — весь год будет несчастливым.

По наблюдениям метеорологов, чаще всего к 25-у марта на основной части нашей страны целиком сходит снежный покров с земли, она оттаивает, а на реках начинается ледокол и ледоход, с которыми связаны некоторые тревожные приметы.

Так, было подмечено – если в этот мартовский день лёд, плывущий по течению реки, не тает, а тонет, то это сулит тяжелый по событиям, несчастный и голодный по урожаю год.

Существовали в народе и приметы, сулящие счастье и достаток на год вперед. К примеру, если 25 марта пойдёт дождь – это к богатому урожаю зерновых. Или, если испечь круглый пирог и подать его к ужину своей семье, то никаких острых углов в отношениях между родными не возникнет целый год.