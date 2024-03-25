Новосибирец пропал после теракта в Подмосковье

В результате теракта, по последним данным, 137 человек погибло.

22 марта произошел теракт в Подмосковье, после которого на связь не выходит 35-летний Григорий Будько. Ранее мужчина жил в Новосибирске.

Несколько лет назад Григорий перебрался в Москву. Он решил посетить выступление «Пикник». На концерт с ним также пошла и теща. О женщине тоже ничего неизвестно.

Мужчина был в черных джинсах и толстовке с капюшоном. Также у него есть татуировка на правой руке.

Последний раз он был в сети 22 марта в 20:00. Об этом сообщает аtas.info.

Напомним, что обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл» отправили в СИЗО.