Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в поджоге магазинов для военных

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Новосибирской области, полицейские задержали подозреваемых в поджоге магазинов для военнослужащих.

Напомним, что инцидент произошел ночью в субботу. В городе неизвестные пытались поджечь два магазина для военных. Однако возгорание внутри помещения не произошло.

В данный момент задержаны двое, но к преступлению могут быть причастны еще несколько человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что новосибирский суд ужесточил наказание мужчине, сбившему палатку с рыбаками.