Новосибирский певец Шура жестко ответил украинцам, которые смеются над жертвами теракта

Новосибирский певец Шура отреагировал на комментарии украинцев, высмеивающих жертв теракта «Крокус Сити Холл».

В своем блоге певец из Новосибирска Шура написал пост с соболезнованиями семьям погибших при теракте «Крокус Сити Холл», в котором погибло 137 человек.

Однако через время артист отредактировал свою публикацию после наплыва негативных и злорадствующих комментириев со стороны жителей Украины, которые высмеивали национальную трагедию.

Шура отметил, что после такого инцидента карма настигнет всех, кто хоть как-то причастен к происшествию.

«Я всегда сопереживал, мне всегда было жаль, и трагедия для меня, когда умирали невинные люди! Но здесь — эти чудовища счастливы! Твари, пишите и дальше!», — добавил Шура.