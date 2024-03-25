Один из обвиняемых террористов имел временную регистрацию в Новосибирске

У одного из обвиняемых террористов была временная прописка в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четверо террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», доставили в Басманный суд Москвы, где в ходе заседания выяснилось, что у одного из фигурантов, 32-летнего Далерджона Мирзоева, была временная регистрация в Новосибирске на 3 месяца, но на момент совершения теракта она закончилась.

Также в суде уточнили, что у обвиняемого есть беременная жена и четверо маленьких детей.

Далерджона Мирзоева, как и всех участников тераткта, обвиняют по статье «Террористический акт» — ему грозит пожизненное заключение.

Но в связи с тем, что задержанный полностью признал свою вину, его адвокат настаивал на том, чтобы Далерджона оставили на свободе.