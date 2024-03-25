Опубликован полный список жертв теракта в Крокус Сити Холл

По данным МЧС России на сегодняшний опознаны тела 68-и человек, погибших во время теракта 22 марта 2024 года в московском «Крокусе».

Скорбный список в первые часы включал всего 29 человек. Однако в ходе работ по разбору завалов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» он, к сожалению, постоянно дополняется новыми именами.

На момент выхода данной публикации МЧС РФ опубликовал обновлённый поимённый список опознанных тел. Он состоит уже из 68-и фамилий: 30 мужчин и 38 женщин. Возраст найденных пока не уточняется, но буквально каждый час поступают новые сведения.

1. Абдулова Татьяна Анатольевна

2. Альмухаметов Илья Игоревич

3. Баклемышев Александр Борисович

4. Берневик Жанна Александровна

5. Беспалая Анна Алексанлровна

6. Бoйкова Татьяна Сергеевна

7. Бондарь Наталья Владимировна

8. Бондарь Светлана Владимировна

9. Веденеева Ирина Владимировна

10. Волков Алексей Вячеславович

11. Волков Михаил Александрович

12. Волкова Анна Владимировна

13. Гайкович Александр Владимирович

14. Гайкович Светлана Анитовна

15. Герасимов Александр Сергеевич

16. Глезер Татьяна Викторовна

17. Громов Вадим Кириллович

18. Гусейнов Вагур Фуад Оглы

19. Долина Георгий Дмитриевич

20. Долина Илона Валерьевна

21. Долина Мария Дмитриевна

22. Дорофеев Павел Николаевич

23. Дорофеева Екатерина Геннадьевна

24. Ежова Ирина Петровна

25. Еленич Андрей Алексеевич

26. Зудина Наталья Николаевна

27. Измайлов Дмитрий Юрьевич

28. Исараелян Лилит Халитовна

29. Карпова Ульяна Владимировна

30. Ким Яна Юрьевна

31. Климов Александр Анатольевич

32. Коваленкова Яна Юрьевна

33. Костюченко Кристина Игоревна

34. Костюченко Павел Николаевич

35. Кушнер Екатерина Геннадьевна

36. Максюшин Родион Анатольевич

37. Манюрова Альбина Маратовна

38. Масленикова Ирина Ивановна

39. Морякина Светлана Вячеславовна

40. Мухамеджанов Павел Экрамович

41. Николаенков Максим Валентинович

42. Новоселова Екатерина Павловна

43. Павлютенков Михаил Григорьевич

44. Пихновская Татьяна Борисовна

45. Попов Дмитрий Сергеевич

46. Рудницкий Алексей Евгеньевич

47. Сельдева Ольга Сергеевна

48. Смоляков Егор Андреевич

49. Соколов Роман Владимирович

50. Старикова Эллина Олеговна

51. Супрун Владимир Николаевич

52. Талецкий Константин Сергеевич

53. Титишов Андрей Дмитриевич

54. Топоев Андрей Федосеевич

55. Топоева Ольга Вячеславовна

56. Трунтова Любовь Александровна

57. Умерова Татьяна Анитовна

58. Усачева Ирина Викторовна

59. Уткина Вероника Марковна

60. Фигурин Игорь Евгеньевич

61. Фигурина Анна Александровна

62. Фигурина Злата Игоревна

63. Фирсова Ирина Александровна

64. Чернов Денис Леонидович

65. Чечина Юлия Евгеньевна

66. Шершнев Дмитрий Валентинович

67. Шеханов Алексей Сергеевич

68. Щербакова Ирина Эмзаровна

Всего пострадавшими в ходе теракта 22 марта признаны 182 человека.