«Пикник» готовит концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Рок-группа «Пикник», перед выступлением которой произошел теракт в подмосковном торговом центре, организует концерт, который посвятит погибшим.

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий». Собранные средства музыканты планируют направить пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Группа готовится к концерту в авральном режиме и докупает оборудование, ведь часть сгорела в подмосковном торговом центре. В концерте примет участие симфонический оркестр.

Ранее мы рассказывали, что 25 марта Новосибирск присоединился ко всероссийской акции «Журавли», организованной в память о погибших в «Крокус Сити Холле».