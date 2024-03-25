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общество

«Пикник» готовит концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: vk.com Группа Пикник

Рок-группа «Пикник», перед выступлением которой произошел теракт в подмосковном торговом центре, организует концерт, который посвятит погибшим.

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий». Собранные средства музыканты планируют направить пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Группа готовится к концерту в авральном режиме и докупает оборудование, ведь часть сгорела в подмосковном торговом центре. В концерте примет участие симфонический оркестр.

Ранее мы рассказывали, что 25 марта Новосибирск присоединился ко всероссийской акции «Журавли», организованной в память о погибших в «Крокус Сити Холле».

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Галина Чебыкина
Журналист

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