Родственники обвиняемого в теракте рассказали, как он жил в Новосибирске

22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в котором, по последним данным, погибло 137 человек.

Задержанных террористов доставили в Басманный суд Москвы. По решению ведомства, их арестовали минимум до 22 мая 2024 года.

Выяснилось, что один из обвиняемых, Далерджон Мирзоев, имел временную регистрацию в Новосибирске, которая закончилась в январе.

В Новосибирске обвиняемый жил у родственника, а сам вырос в деревне. В городе он работал таксистом. Известно, что Далерджон Мирзоев прожил в Сибири три недели, а после съехал в ноябре к какому-то другу и пропал.

При этом родственники ничего необычного в его поведении не замечали. Сам он несколько раз приезжал в Россию для заработков, а часть денег отправлял маме.

Также у Далерджон Мирзоев есть четыре ребенка, а жена беременна пятым.

Напомним, что танцоры из Новосибирска выступали во время теракта в «Крокус Сити Холл».