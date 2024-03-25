С 1 апреля россияне получат двойную пенсию

В апреле российские пенсионеры получат двойные пенсии.

Так, получателям начислят полагающиеся в апреле соцвыплаты, а в конце месяца еще и за май — это связано с праздниками, сообщает «Наша Газета».

Дополнительные десять тысяч рублей в честь Дня победы с апрельской пенсией получат участники Великой Отечественной войны, дети войны и инвалиды.

Стоит отметить, что в мае выплат не будет, поэтому пришедшие «пачкой» деньги нужно будет растянуть на два месяца.

Напомним, такой же график перевода пенсий был перед Новым годом — в декабре.