В Новосибирске закрыли скандальный ночной клуб Nebar без «голой вечеринки»

В минувшие выходные развлекательные учреждения Новосибирска в экстренном порядке отменяли развлекательные мероприятия и ужесточали меры безопасности. Скандально известный ночной клуб сначала зазывал на прощальную вечеринку, но руководство заявило, что в итоге её провели даже без музыки.

Почти полгода продолжался разврат в новосибирском баре Nebar, где женщины раздевались, удовлетворяли себя на стойке и т.д. После таких вечеринок развлекательное заведение попало в поле зрения контролирующих органов.

В начале февраля о желании проверить скандальный бар заявили прокуроры. После них в развлекательное заведение отправились и сотрудники Роспотребнадзора. А уже в середине марта службы заявили, что нарушения в деятельности Nebar всё-таки были выявлены.

«Нарушения связаны с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Возбуждено административное дело»,

– сообщалось о результате проверки.

Протокол означал, что руководство клуба будет оштрафовано, а самому заведению грозит закрытие на 3 месяца. В Nebar решили воспользоваться ситуацией и заявили, видимо, о прощальной «голой» вечеринке.

«Серость, тупость и грусть обычно кричат громче всех и слышно этот возглас обиженных далеко, пусть он и полон вранья и клеветы. Пусть те, кто кричат, думают, что победа осталось за ними – мы пережили пандемию и прочие «прелести» за эти годы — разве нас остановишь тем, что двери культового места закроются 23 марта навсегда?!» — примерно такими словами организаторы описывали «прощальную» вечеринку.

В общем, судя по пресс-релизу, в Nebar собирались «отжечь» по-настоящему. Однако даже здесь в ночь с 22 на 23 марта стало тихо – почти все гости решили отказаться от похода в скандальное место. Как заявляют представители ночного клуба, ничего предосудительного после 22 марта в баре не происходило.

«У нас не было прощальной вечеринки! Мы работали без дискотеки, — вынуждены теперь оправдываться организаторы.

– Вечеринки не было и не будет! Клуб вообще закрыт временно!»

Однако точную дату закрытия в развлекательном заведении не называют: то говорят, что он не работает с субботы, то воскресенья. Тем не менее, по телефону в Nebar можно забронировать столик. Но если у персонала начинаешь интересоваться: «когда будет прощальная вечеринка?» — отвечают, что заведение уже закрыто.

«Столы не бронируются, бар не работает, до свидания», — закончил разговор оператор.

Между тем, в мессенджере продолжается рассылка предложений о бронировании столиков от Nebar. Возможно, владельцы скандального бара предпочли уйти в тень, пока в России объявлен всеобщий траур, но информация о закрытии и прощальной вечеринке очень разнится.