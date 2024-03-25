Ледяной дождь и солнце: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на апрель 2024 года

После 6 апреля наступит потепление.

По данным сайта gismeteo, в Новосибирске весь апрель будет пасмурно.

Так, в понедельник, 1 апреля температура будет варьироваться от -2 до +4 градусов. Со 2 по 3 апреля ночью температура воздуха опустится до -1, а днем потеплеет до +5 градусов. С 4-го апреля обещают от +1 до -8 градусов.

После 6 числа температура ночью начнет постепенно подниматься, а днем может варьироваться от +4 до +6 градусов.

10 апреля ночью синоптики прогнозируют +1, днем — +7 градусов.

Далее температура ночью может подняться до +2 градусов, а днем до +9.

После 20 числа температура днем достигнет +10 градусов, а 21 апреля — +11 градусов, ночью — +4.

Как сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского Управления гидрометеорологической службы, корреспонденту Сиб.фм, среднемесячная температура в апреле будет от -1 до +5 градусов.

«По предварительной информации, в первую декаду выпадет большое количество осадков. Аномалий нет, пока все в норме», — сказала Наталья, отметив, что точный прогноз будет сформирован непосредственно 1 апреля.