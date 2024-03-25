Спасатели Новосибирска рассказали, что делать при теракте

В Новосибирске рассказали, как вести себя при теракте.

МАСС Новосибирска опубликовали советы о том, как вести себя в случае возникновения опасной ситуации.

Они напомнили, что на многолюдных мероприятиях, в гипермаркетах, аэропортах, на вокзалах следует проявить особую осторожность.

Если человек оказался в заложниках, то необходимо помнить, что есть шанс бежать, но при условии, что вероятность спасения больше. При этом, находясь в заложниках, нужно вести себя тихо, не привлекать внимание и не оказывать сопротивления. Не стоит пытаться обезоружить террористов.

Если при террористических атаках человек оказался на улице, необходимо добраться до ближайшего укрытия, не поднимаясь в полный рост и передвигаясь зигзагами. Бежать стоит, только если есть возможность. Если перестрелка возникла на улице, а человек находится дома, нельзя выглядывать в окно. Лучше лечь на пол или постараться добраться до ванной комнаты или туалета.

При обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить о нем правоохранительным органам.

Напомним, что SHAMAN выпустил песню о теракте в Подмосковье.