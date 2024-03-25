Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО 25 марта

Вооруженные Силы РФ уничтожили военную технику, а также дезорганизовали работу предприятий промышленности противника.

По состоянию на 25.03.2024, Воздушно-космические силы России нанесли удары по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли, что привело к нарушению работы предприятий, занимающихся производством вооружения, военной техники и боеприпасов.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе нескольких бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Терны в ДНР. Кроме того, им удалось отразить три контратаки.

В районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области смогли уничтожить боевую машину чешского производства, реактивную систему залпового огня производства ФРГ.

Подразделения на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю и смогли отразить 9 атак штурмовых групп. Противники лишились двух танков, 5 боевых бронированных машин и 9 автомобилей.

Также на Южно-Донецком направлении подразделения смогли улучшить тактическое положение и нанести удар по нескольким формированиям в районе Урожайное (ДНР).

Уничтожили склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.