Танцоры из Новосибирска выступали во время теракта в «Крокус Сити Холл»

Во время теракта новосибирские танцоры принимали участие в чемпионате по танцам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Елена Казанцева, тренер из Бердска Новосибирской области, 22 марта 2024 года во время теракта, в котором погибло 137 человек, вместе с детьми находилась на чемпионате России по танцевальному спорту.

Она рассказала, что новосибирские танцоры успели выступить до момента происшествия. По словам Елены, выстрелов она не слышала, однако почуяла сильный запах гари, после чего экстренно начала выводить детей из помещения.

Вместе с танцорами из Новосибирска в чемпионате участвовали и танцоры из Томска, которые также были эвакуированы из здания. Президент Томской областной федерации танцевального спорта Вячеслав Трубачев сообщил, что сейчас четыре томские пары уже вернулись домой, остальные решают вопросы с билетами на обратный путь.