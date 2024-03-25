Теракт в «Крокус Сити Холл». Что известно 25 марта

22 марта произошел теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл».

Группа вооруженных людей 22 марта 2024 года устроила стрельбу в зале перед началом концерта группы «Пикник» в Подмосковье. По последним данным, погибло 137 человек, более 180 получили ранения. Полиция после поступления информации о стрельбе прибыла на место через 5 минут.

После стрельбы также появилась информация о задымлении и взрыве, в результате чего возник пожар. Площадь возгорания — 12,9 тысячи квадратных метров.

В регионах введены дополнительные антитеррористические меры. 24 марта был объявлен общенациональный траур в России. Владимир Путин поставил свечку за упокой погибших в результате трагедии.

Также флаги в память о жертвах теракта были приспущены на территориях иностранных посольств: США, Германия, Швеция, Венгрия.

Террористы после стрельбы попытались добраться на машине до Украины, где для них было подготовлено «окно». Тем не менее 11 фигурантов дела, в том числе 4 подозреваемых в стрельбе, задержали.

Все четверо плохо говорят по-русски. По словам одного из них, за убийство ему предложили деньги. Сообщение поступило от неизвестного человека из телеграма. Также есть информация, что все жили вместе в хостеле. Автомобиль, на котором они приехали, а после пытались скрыться, купили через родственников одного из задержанных.

С места теракта изъяли 4 комплекта боевой амуниции, более 50 патронов и 28 магазинов, а также 2 АК.