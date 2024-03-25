Четырёх мужчин, причастных к теракту в московском «Крокусе» поймали недалеко от российско-украинской границы.

Из доклада директора ФСБ Александра Бортникова президенту РФ Владимиру Путину стало известно о задержании одиннадцати человек, подозреваемых к организации и осуществлении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам главы службы безопасности, четверо из них – непосредственные исполнители преступления.

Разыскать их удалось по автомобилю марки «Рено» белого цвета (камеры дорожного контроля зафиксировали превышение скорости), на котором они пытались скрыться после стрельбы и поджога здания «Крокуса». Террористы оперативно доехали до российско-украинской границы. Но на пограничном участке в Брянской области их перехватили спецслужбы России.

На мобильном посту государственной границы в момент задержания завязалась перестрелка, в ходе которой один из пассажиров был ранен, а трое других бросились в ближайшую лесополосу.

Согласно информации главы ФСБ Бортникова, террористов искали всю ночь. Помощь спецслужбам оказали пограничники и бойцы Росгвардии, что ускорило поимку преступников.

О причастности Украины к теракту в московском «Крокусе» российские спецслужбы пока говорят лишь косвенно, поскольку в настоящий момент выясняются другие обстоятельства. Полная картина будет ясна позднее, заверил Бортников главу нашего государства Владимира Путина.

На сегодняшний день известно, что четверо пойманных преступников имели при себе паспорта иностранных государств, по которым они намеревались оперативно перейти госграницу, где их уже ожидали сообщники с украинской стороны.