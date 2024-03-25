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общество проиcшествия

Тренер из Новосибирска рассказала о спасении детей во время теракта

Фото: Сиб.фм

Во время теракта в Подмосковье в одном из помещений концертного зала проходил чемпионат России по танцам.

Елена Казанцева, тренер из Бердска Новосибирской области, рассказала, что 22 марта во время теракта, в котором погибло 137 человек, вместе с детьми она находилась на чемпионате России по танцевальному спорту — он проходил в одном из помещений концертного зала «Крокус Сити Холла». Об этом тренер рассказала «Вести Новосибирск».

По ее словам, в момент происшествия участники чемпионата незамедлительно покидали помещение буквально в том, в чем и выступали — танцевальные платья и туфли.

Все дети остались невредимы и вернулись домой 24 марта.

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Валерия Митрохина
Журналист

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