Тренер из Новосибирска рассказала о спасении детей во время теракта

Во время теракта в Подмосковье в одном из помещений концертного зала проходил чемпионат России по танцам.

Елена Казанцева, тренер из Бердска Новосибирской области, рассказала, что 22 марта во время теракта, в котором погибло 137 человек, вместе с детьми она находилась на чемпионате России по танцевальному спорту — он проходил в одном из помещений концертного зала «Крокус Сити Холла». Об этом тренер рассказала «Вести Новосибирск».

По ее словам, в момент происшествия участники чемпионата незамедлительно покидали помещение буквально в том, в чем и выступали — танцевальные платья и туфли.

Все дети остались невредимы и вернулись домой 24 марта.