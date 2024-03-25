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проиcшествия

У обвиняемого в теракте в «Крокусе» была временная регистрация в Новосибирске

Фото: соцсети

При теракте пострадало более 180 человек.

В Басманный суд Москвы доставили 4 граждан Таджикистана, которых обвиняют в теракте в «Крокус Сити Холл». В результате трагедии, по последним данным, погибло 137 человек.

Выяснилось, что у одного из фигурантов, 32-летнего Далерджона Мирзоева, была временная регистрация в Новосибирске. На момент трагедии она закончилась.

Также в суде уточнили, что у него есть 4 маленьких ребенка, а жена беременна пятым.

Всех задержанных обвиняют в террористическом акте. Максимальное наказание по статье — пожизненное заключение.

Напомним, что обвиняемых отправили в СИЗО.

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Нина Раневская
Журналист

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