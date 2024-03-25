УФАС в Новосибирске нашла нарушения в рекламе суши «Ёбидоёби»

Компания может получить штраф до 500 тысяч рублей.

Рекламу доставки суши «Ёбидоёби» в Новосибирске признали ненадлежащей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по области.

По информации ведомства, реклама со слоганом «Ёбидоёби. Не материмся и вкусно готовим» появилась на доме №100/6 на улице Объединения в Новосибирске. Этот факт заинтересовал одного из местных жителей, который обратился с просьбой о проверке.

«В рассматриваемой рекламе используются бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения в том числе в отношении профессии», — пишет УФАС.

Напомним, что в Новосибирске продали проезд к дому на улице Семьи Шамшиных.