Утонувшая баржа, поджигатели магазинов, эвакуация ТРЦ: главное в Новосибирске 25 марта

Сиб.фм подготовил собрал самые важные новости Новосибирской области на 25 марта.

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Голден парк» на улице Курчатова. Тревога оказалась учебной. Напомним, что в городе хотят провести антитеррористические учения на ТЭЦ-5, в регионе максимально усилят меры безопасности.

Руководство скандального Nebar заявило о закрытии учреждения. В прошедшие выходные здесь должна была состояться прощальная вечеринка, но ее, как и прочие развлекательные и увеселительные мероприятия, отменили из-за траура по погибшим в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге магазинов для военнослужащих. К преступлению могут быть причастны несколько человек. Напомним, инцидент произошел ночью в субботу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введен 19 января на территориях Ленинского и Кировского районов Новосибирска.

25 марта в Ленинском районе затонула баржа с находившимися на ней еще двумя водными суднами. Спецслужбы принимают меры к недопущению загрязнения водоема.