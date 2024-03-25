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В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» названы имена еще 3 мигрантов

Фото: скрин из видео дорожных камер

Стали известны имена троих мигрантов, фигурирующих в деле о теракте в подмосковном торговом центре.

Следственный комитет настаивает на аресте Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича. Об этом сообщили RT в Басманном суде.

По информации 112, именно они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором террористы покинули Московскую область.

Напомним, всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили в СИЗО. Трагедия произошла 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

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Галина Чебыкина
Журналист

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