В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» названы имена еще 3 мигрантов

Стали известны имена троих мигрантов, фигурирующих в деле о теракте в подмосковном торговом центре.

Следственный комитет настаивает на аресте Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича. Об этом сообщили RT в Басманном суде.

По информации 112, именно они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором террористы покинули Московскую область.

Напомним, всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили в СИЗО. Трагедия произошла 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.