В хоккейном клубе Новосибирска сформировали новое руководство

Стала известна информация о новом руководстве ХК «Сибирь».

По данным группы новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте», председатель Попечительского совета ХК Андрей Травников представил новое руководство.

Лев Крутохвостов занял должность генерального директора. Ранее он работал заместителем руководителя по спортивным вопросам филиала Федерации хоккея России в Новосибирске. Лев также возглавлял государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею “Сибирь”».

Виктор Меркулов стал спортивным директором ХК «Сибирь». Ранее он занимал должность генерального менеджера хоккейного клуба «Динамо».

Исполнительным директором стал Андрей Глазков. Сейчас он официально работает заместителем директора по эксплуатации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».

Место главного тренера займет Анвар Гатиятулин. Осенью 2014 года он вошел в тренерский состав «Трактора» и прослужил ему до 2023 года. В 2015 был членом тренерского штаба молодежной сборной России на чемпионате мира, став серебряным призером.