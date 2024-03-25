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общество

В Новосибирске и области отменили режим ЧС, который ввели 19 января

Фото: Телеграм-канал «Новосибирь»

Режим чрезвычайной ситуации на территории региона был введён в связи с крупными коммунальными аварии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введён 19 января на территориях Ленинского и Кировского районов Новосибирска. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Режим чрезвычайной ситуации был установлен в связи с крупными коммунальными авариями в левобережье Новосибирска, которые привели к отсутствию отопления у десятков тысяч жителей мегаполиса. Руководитель регионального штаба по устранению аварий Сергей Сёмка ранее заявлял о возможном снятии режима до конца января. Однако это произошло лишь спустя два месяца.

Причины аварий, помимо износа теплосетей, включали в себя гидроудар, человеческий фактор и воздействие систем автоматического погодного регулирования на сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2024 году выдача ипотеки на ИЖC может достичь рекордного 1 трлн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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