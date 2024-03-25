В Новосибирске опубликован прогноз погоды на конец марта

Стала известна погода на последнюю неделю марта в Новосибирске.

По данным синоптиков сайта gismeteo, в Новосибирске стабилизировалась температура воздуха.

В понедельник, 25 марта, ожидается +1 днем и от -1 до 0 ночью. Однако также прогнозируются осадки с порывами ветра до 14 метров в секунду.

26 марта в регионе температура воздуха составит -4 градуса. Утром ожидается ветер 9 метров в секунду, ближе к вечеру он утихнет.

В среду, 27 марта, ветер будет двигаться со скоростью 2-6 метров в секунд, температура воздуха составит от -4 до +5 градусов.

Плюсовая температура продержится до пятницы, однако 29 марта вечером вновь поднимется сильный ветер до 13 метров в секунду.

В выходные дни, 30 и 31 марта, будет облачно с небольшими осадками, температура воздуха от 0 до +3 градусов. Ветер также усилится до 14 метров в секунду.

Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение на 25 марта.