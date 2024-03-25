В Новосибирске пресекли организацию и проведение aзартных игр

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, весной с 2021 по 2022 год обвиняемая в составе группы лиц организовала незаконную деятельность игрового зала в Кировском районе Новосибирска.

Уточняется, что ими было заранее арендовано оборудование, благодаря которому осуществлялась незаконная игорная деятельность.

В результате чего 30-летняя жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье “незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная группой лиц по предварительному сговору”.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором Кировского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.