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общество

В Новосибирске пресекли организацию и проведение aзартных игр

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, весной с 2021 по 2022 год обвиняемая в составе группы лиц организовала незаконную деятельность игрового зала в Кировском районе Новосибирска.

Уточняется, что ими было заранее арендовано оборудование, благодаря которому осуществлялась незаконная игорная деятельность.

В результате чего 30-летняя жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье “незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная группой лиц по предварительному сговору”.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором Кировского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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