В Новосибирске пропал хозяин квартиры, где прописали террориста

Хозяин, в чьей квартире прописали обвиняемого в теракте «Крокус Сити Холл», неожиданно исчез.

Ранее было известно, что четверо террористов, захвативших «Крокус Сити Холл», доставили в Басманный суд Москвы. В ходе заседания стало известно, что у одного из задержанных была временная регистрация в Новосибирске на 3 месяца — на момент совершения теракта она закончилась.

Правоохранительные службы связались с хозяином квартиры, где был прописал террорист, и увезли его на допрос.

Однако, по словам соседей, после этого мужчину не видели, вместе с ним исчезла и его жена с ребенком. Они предполагают, что после случившегося хозяин решил вывезти семью.