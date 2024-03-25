В Новосибирске пропала 12-летняя девочка с каре

Она пропала 24 марта.

В интернете появилась информация о том, что в Октябрьском районе Новосибирска пропала 12-летняя девочка. С 24 марта ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, черные волосы, каре, зеленые глаза.

Одежда: черная куртка с капюшоном, черная худи, бело-серые кроссовки, темно-синие брюки.

С собой была бело-серая сумка.

Также есть шрам на подбородке, а на обеих бровях выбриты полоски.

Напомним, что в Запорожской области в ДТП погиб экс-депутат Заксобрания Новосибирска Николай Хван.