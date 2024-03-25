В Новосибирске пропала 84-летняя женщина в серо-голубом пуховике

На ногах у женщины были черные сапоги.

В Кировском районе Новосибирска пропала 84-летняя Валентина Захарова (Симонова). Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, где именно находится женщина неизвестно с 20 марта. В день исчезновения Валентина Ананьевна была одета в серо-голубой пуховик. На ногах у нее были черные сапоги.

Рост женщины составляет 168 см. У Валентины худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.

Ранее Сиб.фм сообщает, что в Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Голден парк» на улице Курчатова.