В Новосибирске родственники прокляли террориста Мирзоева после трагедии в Крокусе

Обвиняемые находятся в СИЗО.

В Подмосковье 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по официальным данным, погибло 137 человек.

На суде выяснилось, что один из обвиняемых Далерджона Мирзоева какое-то время проживал в Новосибирске. У него была временная регистрация, которая закончилась в январе.

В Сибири Мирзоев жил у родственника около трех недель, а после уехал к другу и пропал. Сам обвиняемый является гражданином Таджикистана.

В Россию он приезжал несколько раз на заработки, часть денег отправлял маме. В Таджикистане у него осталась беременная жена и четверо детей.

После трагедии родственники из Новосибирска не хотят с ним иметь ничего общего.

Напомним, что жители Новосибирска получают сообщения с предложением устроить теракт в метро.