В Новосибирске стали известны подробности поджога военных магазинов

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали предполагаемых поджигателей военных магазинов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, на данный момент задержаны двое подозреваемых, но число участников преступления может быть больше. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

В отношении задержанных начато уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области сообщил на оперативном совещании в правительстве области, что инцидент произошёл ночью в субботу, 23 марта. Неизвестные пытались поджечь магазины с товарами для военнослужащих. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось предотвратить распространение огня и никто не пострадал.