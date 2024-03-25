В Новосибирске в память о жертвах теракта в Подмосковье «взлетели» журавли

25 марта Новосибирск присоединился ко всероссийской акции «Журавли», организованной в память о погибших в «Крокус Сити Холле».

Активисты запустили проекцию улетающих в небо птиц у разрушенного здания торгового центра в Красногорске, куда люди несут цветы и игрушки. Видео сопровождалось песней «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева — концертный зал, в который ворвались террористы, носил его имя.

В Новосибирске белые птицы «взлетели» в небо на городских медиафасадах и билбордах.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Погибло 137 человек. По подозрению в теракте задержано четверо мигрантов.