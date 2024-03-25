В Новосибирской области школьники затравили девочку, которая занимается ММА

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент драки.
В Интернете появилась информация о том, что в Искитиме затравили пятиклассницу, которая занимается ММА.
С 5 лет девочка увлекается спортом, из-за этого два года назад ее начали дразнить. Она сменила школу, но там все повторилось.
14 марта сверстник девочки начал прятать ее вещи в гардеробе. Позже они вышли на улицу, и началась драка, в результате которой он ударил девочку коленом по голове.
После происшествия у нее появились рвота, головные боли и проблемы со зрением. Также она начала пошатываться во время ходьбы. Врачи установили, что у нее закрытая черепно-мозговая травма. Мама ребенка не стала писать заявление в полицию.
Другая сторона утверждает, что девочка сама спровоцировала драку. Школьница потянула мальчика за собой по лестнице. Опасаясь падения, он толкнул ее. После этого девочка спустила школьника по ступенькам и села на него. Когда он пришел домой, то упал в обморок. Медики зафиксировали сотрясение мозга, ушибы ребер и грудной клетки.
В данный момент делом занимается инспектор ПДН.
Напомним, что Глава СК заинтересовался детским садом в Новосибирске, где отравились несколько воспитанников.