В Новосибирской области школьники затравили девочку, которая занимается ММА

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент драки.

В Интернете появилась информация о том, что в Искитиме затравили пятиклассницу, которая занимается ММА.

С 5 лет девочка увлекается спортом, из-за этого два года назад ее начали дразнить. Она сменила школу, но там все повторилось.

14 марта сверстник девочки начал прятать ее вещи в гардеробе. Позже они вышли на улицу, и началась драка, в результате которой он ударил девочку коленом по голове.

После происшествия у нее появились рвота, головные боли и проблемы со зрением. Также она начала пошатываться во время ходьбы. Врачи установили, что у нее закрытая черепно-мозговая травма. Мама ребенка не стала писать заявление в полицию.

Другая сторона утверждает, что девочка сама спровоцировала драку. Школьница потянула мальчика за собой по лестнице. Опасаясь падения, он толкнул ее. После этого девочка спустила школьника по ступенькам и села на него. Когда он пришел домой, то упал в обморок. Медики зафиксировали сотрясение мозга, ушибы ребер и грудной клетки.

В данный момент делом занимается инспектор ПДН.

Напомним, что Глава СК заинтересовался детским садом в Новосибирске, где отравились несколько воспитанников.