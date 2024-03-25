В Новосибирской области усилят меры безопасности после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Новосибирской области максимально усилят меры безопасности.

Сейчас в Новосибирской области начали осуществлять контролирующие мероприятия по мерам безопасности в связи с произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле», после которого пострадало более 180 человек — из них 137 человек погибло.

В городе проводят проверку мест с массовым скоплением людей, также проведена проверка иностранных граждан в районе Хилокского рынка.

В результате проверки из 62 человек двое были привлечены к административной ответственности, еще девять человек депортировали из страны.