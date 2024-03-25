МУП «САХ»: здесь вам рады!

Время идет, меняется отрасль и подходы к организации работы. Но отношение к сотрудникам неизменно: люди для МУП «САХ» – главная ценность и движущая сила.

История «Спецавтохозяйства» началась в 1927 году. За годы развития предприятия поменялось многое: канул в лету вывоз отходов конными повозками, а вместе с ними такие штатные единицы, как конюхи, шорники и кузнецы. На смену лошадям пришли автомобили. За техническим прогрессом последовала глобальная цифровизация, которая принесла с собой и новые рабочие места. Например, в МУП «САХ» создан целый отдел оперативно-аналитического контроля, специалисты которого занимаются учетом собранных и перевезенных объемов отходов, размещения ТКО на полигонах. А это ежедневная проверка систем мониторинга, которая стала возможна благодаря развитию спутниковой навигации.

Но все же самым многочисленным подразделением МУП «САХ» является автоколонна – 269 человек. Водители и грузчики, которые ежедневно выезжают на линии, делая регион чище.

По словам Натальи Артемьевой, начальника отдела персонала, основная ценность МУП «САХ» – люди. Поэтому для сохранения коллектива и развития персонала делается многое: проводятся семинары, тренинги, вебинары. Организована работа спортивных секций по футболу, волейболу и теннису. Водителям, которые приехали на работу из области или другого региона, предоставляется жилье.

«Мы создаем такие условия, чтобы человеку было комфортно, и он с удовольствием шел на работу, – рассказала Наталья Артемьева. – На предприятии поддерживаются семейные ценности. Поэтому мы готовы снять жилье не только для водителя мусоровоза, если он решит переехать в Новосибирск, но и для всей его семьи. И пока человек будет сотрудником МУП «САХ», ему будут оплачивать аренду жилья».

Результатом отношения к работникам и создания конкурентных условий труда является то, что многие сотрудники имеют стаж работы в МУП «САХ» по 20-40 лет. Здесь работают семьями, есть трудовые династии.

Важным аспектом кадровой политики компании является то, что на предприятии рады видеть не только готовых профессионалов, но и начинающих специалистов. В МУП «САХ» предусмотрена система адаптации и наставничества.

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