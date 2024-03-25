Выводившие из «Крокус Сити Холла» школьники получат награды в Госдуме

Подростков, которые во время теракта в подмосковном торговом центре спасали людей, наградят в Государственной Думе.

Школьники Виктория, Александра, Елизавета, Ислам, Никита и Артем работали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками. Все они были на смене, когда в здание ворвались вооруженные террористы. Подростки не растерялись и четко по инструкции начали выводить перепуганных посетителей центра.

По данным SHOT, депутаты Госдумы также готовят письмо главе МВД с ходатайством о награждении юных героев ведомственными или государственными наградами.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Погибло 137 человек. По подозрению в теракте задержано четверо мигрантов.