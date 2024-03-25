Жители Новосибирска получают сообщения с предложением устроить теракт в метро

Новосибирцам посоветовали блокировать таких пользователей.

Жители Новосибирска стали получать фейковые сообщения с предложением устроить теракт в метро 6 апреля.

Сообщения получают и жители других городов России. Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина порекомендовала блокировать таких пользователей.

Также некоторые российские города получили сообщения о том, что в школах хотят устроить теракты. Вся информация передана в правоохранительные органы.

Напомним, что в Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Голден парк» на улице Курчатова.