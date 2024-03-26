Андрей Скабелка может снова стать главным тренером ХК «Сибирь»

Андрей Скабелка назван кандидатом на пост главного тренера хоккейной команды «Сибирь».

По данным инсайдерского источника информации Сиб.фм в спортивных кругах, сейчас обсуждается вопрос о назначении Андрея Скабелка на пост главного тренера ХК «Сибирь».

Последним местом работы Скабелки был казахстанский «Барыс». Ранее он тренировал «Сибирь» – с 2014 по 2017 год. Высшим результатом команды в этот период был выход в финал конференций Кубка Гагарина 2015 года, в котором сибиряки уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4 в серии.

Сезон 2023/2024 «Сибирь» завершила на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ и в плей-офф не квалифицировалась.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 30 апреля у ХК «Сибирь» заканчивается контракт с генеральным менеджером Кириллом Фастовским. На должность нового гендиректора клуба назначен Лев Крутохвостов, который ранее возглавлял спортивную школу по хоккею «Сибирь». Кроме того, назначен новый спортивный директор клуба. Им стал бывший генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов.