Более 47 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство городских территорий в первые десять дней

15 марта в Новосибирске стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Оно продлится по 30 апреля. За первые десять дней свои голоса отдали почти 48 тысяч горожан. Самыми активными участниками рейтингового голосования пока остаются жители Советского и Кировского районов.

В перечень территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вошли восемь общественных пространств в каждом районе Новосибирска. В настоящий момент лидер голосования – набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе.

Фото: мэрия Новосибирска

Как отметил глава администрации Советского района города Новосибирска Дмитрий Оленников, набережная ОбьГЭС является уникальным и единственным местом в городе, где жилые кварталы выходят прямо на море. «Она давно нуждается в обновлении, так как является ровесницей Новосибирской гидроэлектростанции и ни разу не реконструировалась. В летние месяцы на Обское море приезжают отдыхать тысячи горожан, поэтому реконструкция набережной имеет не только местное, районное, но и общегородское значение», – подчеркнул Дмитрий Оленников.

Проект позволит расширить набережную, в результате чего появятся отдельные дорожки для велосипедистов и гуляющих граждан, обустроится пирс, пляж с лежаками, а также будет оборудовано кострище. Поставят удобные скамейки и навесы, проведут освещение, сделают интересную и необычную детскую игровую зону. На самой набережной планируется сделать так называемые балконы – выступающие в море смотровые треугольные площадки. Они же смогут служить сценами для различных мероприятий. Планируется выдвинуть в море волнорезы – рай для рыбаков. Также здесь предусмотрены мемориальный комплекс, «патриотическая поляна» и спортивная площадка.

Вторую позицию по итогам первых десяти дней голосования занимает набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.

Проектом предусмотрено формирование набережной на высоком берегу, устройство променада, включая велосипедную дорожку и экотропу в тихой зоне среди деревьев. На набережной планируют установить новые ландшафтные ансамбли, парковую мебель, обустроить смотровые, детские и спортивные площадки, а также площадку для выгула собак, хозяйственную зону, отремонтировать спуск к реке Оби, на пристань.

«Кировский район по итогам 2023 года входит в тройку лидеров по строительству жилья. Мы делаем все максимально возможное для благоустройства района и удобства жителей, и главный наш плюс – это доступность инфраструктуры для кировчан. Парк вдоль набережной реки Оби – это возможность благоустроить новое пространство для семейного отдыха в шаговой доступности. Я очень рассчитываю на активность жителей нашего района в голосовании за благоустройство этой территории, ведь только вместе мы сделаем наш район лучше!» – подчеркнул глава администрации Кировского района города Новосибирска Андрей Выходцев.

В Новосибирске на выбор представлены восемь общественных пространств: сквер им. М. И. Калинина в Дзержинском районе, сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, в Центральном округе – Ельцовский парк, набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе, парк культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе, территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе, парк культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе и набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.

Голосование стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в нем может любой житель субъекта Российской Федерации старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги». Проголосовать за благоустройство общественного пространстваможно на сайте 54.gorodsreda.ru. Объект, набравший наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.

Проект «Формирование комфортной городской среды» был инициирован Президентом Российской Федерации и реализуется с 2017 года. С каждым годом все больше горожан вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды. Успейте принять участие в голосовании!

На сегодня в Новосибирской области проголосовало – 72 451 человек, в том числе в Новосибирске – 47 062 человека:

1. Советский район – 9957;

2. Кировский район – 9629;

3. Калининский район – 6453;

4. Ленинский район – 6342;

5. Дзержинский район – 5048;

6. Первомайский район – 3901;

7. Центральный округ – 3814;

8. Октябрьский район – 1925.

До 30 апреля 2024 года приглашаем принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m50701000.