28 марта в 18:00 и 20:00 на главной сцене павильона №84 (Дом Культуры) состоятся показы спектакля режиссера Аскара Галимова под названием «ЧЕРКАСОВ XII». Спектакль станет частью авторского проекта Константина Богомолова «Голоса страны». Главную роль в постановке исполнит актриса Анастасия Светлова. Вход на показы бесплатный, по предварительной регистрации.

«Голоса страны» — это цикл документальных моноспектаклей, которые расскажут истории простых людей, чья повседневная работа меняет нашу жизнь к лучшему.

В ноябре прошлого года создатели проекта во главе с художественным руководителей Константином Богомоловым объявили конкурс, по итогу которого из 340 заявок отобрали 12 историй. В течение нескольких месяцев известные театральные драматурги, режиссеры и фотографы ездили к героям в гости и «проживали» с ними несколько дней, стараясь как можно ближе познакомиться с их работой и бытом. А через стилизованные фотосессии создатели попытались передать характер героев.

Константин Богомолов, художественный руководитель проекта: «Потребность в современном герое и в описании современной жизни всегда была, есть и будет. Театр всегда разговаривает со зрителем о современности — даже когда обращается к классике. Этот проект — попытка поиска героя нашего времени через форму документального театра.

Заявок было много, очень разные люди присылали свои биографии или даже целые сочинения. Выбрать из них всего 12 историй — тонкая и интуитивная работа. Но она происходит в сотворчестве. Я являюсь руководителем проекта, а над каждой историей самостоятельно работают режиссеры, драматурги, фотографы. И каждый монолог героя — это отдельный спектакль.

Мы расскажем истории героев, чья жизнь наполнена любовью, радостью, мечтами, смыслом и целью».

В спектакле «ЧЕРКАСОВ XII» жена потомственного водителя мусоровоза из Новосибирска Евгения Черкасова расскажет историю жизни своего мужа, Влада. Влад 26 лет в профессии, а общий стаж работы семьи Черкасовых на муниципальном предприятии более 300 лет — дед Влада возил мусор еще в бричках.

Роль Евгении Черкасовой на сцене исполнит актриса Анастасия Светлова.



Поставил спектакль о семье Черкасовых режиссер Аскар Галимов. Художник — Екатерина Горшкова, драматурги — Арина Емелина, Надя Кубайлат, композитор — Салават Гафаров.