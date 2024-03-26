Эксперты мэрии Новосибирска составили методичку о пожарной безопасности

Накануне школьных каникул эксперты мэрии составили методичку для родителей о том, как рассказать ребенку о правилах пожарной безопасности, ведь многим детям предстоит остаться дома без присмотра взрослых. Важно найти простые и понятные слова – отмечают специалисты.

По информации департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии, главной причиной пожаров в Новосибирске остается неосторожное обращение с огнем, использование неадаптированных или неисправных приборов и техники, проведение сварочных работ, детские шалости.

В разговоре с ребенком нужно говорить о понятных вещах.

Вот важные правила, которые стоит донести:

– не балуйся дома со спичками и зажигалками;

– не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники, уходя из дома, не забудь их выключить;

– не суши белье над плитой, оно может загореться;

– не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру;

– не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.

Для жителей частных домов правила нужно дополнить:

– в деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай печную дверцу. Оттуда может выскочить раскаленный уголек или искра и стать причиной пожара;

– никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь получить серьезный ожог;

– не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ и можно задохнуться.

Об этом стоит сказать перед походом в лес:

– пожар – самая большая опасность в лесу. Не разводи костер без взрослых;

– не балуйся с огнем. В сухую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся;

– если пожар начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер;

– выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.

Если начался пожар:

– если огонь небольшой, можно сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, залив водой или засыпав песком;

– если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони в единую службу 112 или попроси об этом соседей;

– если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону 112 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна соседей и прохожих;

– при пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком –внизу дыма меньше;

– если в помещении дымно, намочи одежду водой, накрой голову мокрой салфеткой и выходи пригнувшись или ползком;

– обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь задержит дым, а иногда может погасить огонь;

– наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может остаться без электричества, ты задохнешься;

– когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.

Четыре главных правила пожарной безопасности для детей:

1. Нельзя играть с огнем, спичками, зажигалкой, разжигать костер;

2. Нельзя использовать огонь для освещения темных помещений, надо использовать электрический источник света, например, фонарик;

3. Нельзя играть с электроприборами, электрической розеткой;

4. Если появился запах газа, нельзя включать свет и зажигать огонь.

Простые правила пожарной безопасности пригодятся ребенку не только в весенние школьные каникулы, но и на всю жизнь.